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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خدابنده گفت: عملیات اجرایی مرمت، ساماندهی و حفاظت از حمام تاریخی زرینرود واقع در بخش بزینهرود شهرستان خدابنده، با هدف حفظ و احیای این اثر ارزشمند تاریخی و جلوگیری از تخریب بیشتر آن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما معصومه شیری از آغاز طرح مرمتی حمام تاریخی زرینرود اظهار کرد: با توجه به اهمیت حفظ ابنیه تاریخی و ضرورت نگهداری از آثار ملی، عملیات مرمت حمام تاریخی زرینرود در بخش بزینهرود شهرستان خدابنده در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خدابنده با اشاره به جزئیات فنی آغاز این طرح افزود: مرحله اول مرمت این بنای تاریخی که با اولویتبندی صورتگرفته آغاز شده است، بر روی سقف بنا (پشتبام) متمرکز است.
او خاطرنشان کرد: این مرحله از عملیات اجرایی شامل اقداماتی نظیر آواربرداری اصولی، شیببندی استاندارد، بتنریزی بهمنظور استحکامبخشی و در نهایت ایزوگام برای عایقکاری و جلوگیری از نفوذ رطوبت به ساختار بنا است تا از آسیبهای احتمالی به کالبد اصلی این اثر تاریخی جلوگیری شود.
شیری بیان کرد: مرمت و حفاظت از آثار تاریخی، فراتر از یک فعالیت فنی یا مهندسی، در واقع «نگهبانی از حافظه بشری» است. وقتی ما از یک بنای تاریخی محافظت میکنیم، در واقع در حال حفظ پیوندی هستیم که میان گذشته، حال و آینده برقرار است.