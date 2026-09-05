قضاوت بنیادی فر در رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ۲
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت تیم داوری ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم شانگهای شنهوای چین و تامپینس رووز سنگاپور از گروه G مسابقات فوتبال سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۷ - ۲۰۲۶ پنجشنبه ۲۶ شهریور در شانگهای چین در حالی برگزار میشود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا؛ موعود بنیادی فر به عنوان داور، فرهاد مروجی و بهمن عبدالهی به عنوان کمکهای وی قضاوت این بازی را برعهده دارند. همچنین حسن اکرمی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.
ناظر داوری از امارات و نماینده مسابقه از کشور کره جنوبی انتخاب شده است.