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تراکتور در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان گلگهر سیرجان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرخپوشان تبریزی که در هفته گذشته مقابل شمسآذر قزوین به تساوی رسیدند، در این دیدار به دنبال کسب سه امتیاز و ادامه حضور در جمع مدعیان صدر جدول هستند.
تراکتور در شرایطی برابر گلگهر قرار میگیرد که حضور هواداران در ورزشگاه یادگار امام میتواند پشتوانهای برای این تیم در مسیر کسب پیروزی باشد.
گلگهر سیرجان نیز برای کسب امتیاز از تبریز به میدان میرود و تقابل دو تیم میتواند یکی از دیدارهای مهم هفته ششم لیگ برتر باشد. تراکتور برای حفظ جایگاه خود در بالای جدول، به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد.