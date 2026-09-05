به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،پرواز یادشده در ساعات اولیه شب (ساعت ۶ عصر) جمعه عملیات سوار کردن مسافران را آغاز کرد. با این حال، برخلاف انتظار، مسافران ساعت‌ها در داخل کابین هواپیما منتظر ماندند. این وضعیت تا ساعت ۱۲ شب ادامه یافت و در نهایت پس از گذشت ۶ ساعت، پرواز به دلیل نقص فنی لغو شد و مسافران از هواپیما پیاده شدند.

مسافران حاضر در پرواز، ضمن ابراز نارضایتی شدید، به دو مورد اساسی اشاره کردند: نخست ارائه نشدن خدمات پذیرایی مناسب و متناسب با مدت انتظار طولانی در داخل هواپیما و دوم، پاسخگو نبودن مسئولان شرکت هواپیمایی برای توضیح شرایط و رسیدگی به وضعیت مسافران در ساعات پایانی انتظار.

این حادثه بار دیگر ضرورت ارتقای استاندارد‌های خدمات‌رسانی در شرکت‌های هواپیمایی کشور و همچنین اهمیت شفافیت در مواجهه با حوادث غیرمنتظره نظیر نقص فنی را نشان می دهد.

کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، علاوه بر مدیریت بحران فنی، مدیریت ارتباطی با مسافران و ارائه خدمات رفاهی مناسب، از وظایف اصلی شرکت‌های هواپیمایی است.