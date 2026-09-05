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مسابقات جودو نوجوانان پسر انتخابی تیم ملی اعزامی به المپیک دانشآموزی برزیل، با معرفی تیمهای برتر در خرمآباد پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مسابقات جودو نوجوانان پسر انتخابی تیم ملی اعزامی به المپیک دانشآموزی برزیل، با معرفی نفرات و تیمهای برتر در خرمآباد به پایان رسید.
در این رقابت ها امیرمحمد رشیدفر از لرستان در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم مقام اول را به دست آورد.
همچنین در ردهبندی تیمی این مسابقات خراسان رضوی با کسب عنوان قهرمانی در جایگاه نخست قرار گرفت، خراسان شمالی دوم شد و تیم البرز رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
سیدعیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: این مسابقات دانشآموزی به مدت دو روز حدود ۶۰۰ نفر از ورزشکاران، مربیان و عوامل تیمها در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی خرمآباد برگزار شد.