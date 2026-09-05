موقوفه آب‌انبار زین‌آباد شهرستان تفت هم‌زمان با هفته وقف و با هدف احیای بنا‌های تاریخی با حضور جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آیین افتتاح و بهره‌برداری از موقوفه آب‌انبار زین‌آباد شهرستان تفت با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تفت و جمعی از مسئولان برگزار شد.

این بنای ارزشمند در راستای احیای موقوفات و صیانت از میراث فرهنگی منطقه مورد مرمت و بهره‌برداری قرار گرفته و نمونه‌ای از ظرفیت وقف در حفاظت و احیای بنا‌های تاریخی به شمار می‌رود.

موقوفه آب‌انبار زین‌آباد با مساحتی بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع و با حجم سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد تومان به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

احیای این آب‌انبار تاریخی، ضمن کمک به حفظ هویت معماری و فرهنگی منطقه، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت بنا‌های تاریخی در حوزه گردشگری شهرستان تفت را فراهم می‌کند.

این طرح با ایجاد پیوند میان وقف، میراث فرهنگی و گردشگری، گامی در مسیر احیای بنا‌های ارزشمند تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات برای حفظ و معرفی میراث فرهنگی منطقه محسوب می‌شود.