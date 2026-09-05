احمد درویشعلی‌پور، کارگردان سریال «اکسیر»، با اشاره به موضوعات ملموس در مجموعه «اکسیر»، از تغییر نقش و ظاهر داریوش فرضیایی در این اثر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد درویشعلی‌پور، تهیه‌کننده و کارگردان سریال «اکسیر»، این مجموعه را اثری فانتزی و کمدی دانست که با هدف تلنگری به مخاطبان درباره ارزش بی‌قیمت «زمان و عمر» ساخته شده است.

وی تأکید کرد که سریال برخلاف رویکرد‌های شعاری، سعی دارد مفاهیم عمیق خود را در دل موقعیت‌های داستانی و روزمره، از جمله موضوعاتی نظیر میل به جوانی و جراحی‌های زیبایی، روایت کند.

کارگردان «اکسیر» با اشاره به نقش‌آفرینی داریوش فرضیایی در این سریال گفت: فرضیایی چهره‌ای بین‌نسلی است که اکنون مخاطبان کودکی او، خود پدر و مادر شده‌اند و در این مجموعه، برای نخستین‌بار او را در قامت مردی میانسال، همسر و پدر دو فرزند می‌بینیم که این تجربه جدید، وجه متفاوتی از توانایی‌های بازیگری او را به نمایش می‌گذارد.

درویشعلی‌پور همچنین افزود: با همکاری شهرام خلج در بخش چهره‌پردازی، ظاهری متفاوت برای فرضیایی طراحی شده تا با اتمسفر داستان همخوانی داشته باشد.

وی در پایان افزود: تلاش شده تا با حفظ منطق درونی در عناصر فانتزی، از لودگی و اغراق بی‌مورد پرهیز شود تا مخاطب تجربه‌ای شیرین و در عین حال تأمل‌برانگیز داشته باشد.