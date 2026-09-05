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۴۰۰ میلیارد تومان برای احیای بافت تاریخی آثار ارزشمند کلانشهر اصفهان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت: بودجه این سازمان امسال بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است که با هدف حفاظت، مرمت و احیای بافت تاریخی اصفهان و بناهای ارزشمند این شهر بهصورت هدفمند در مناطق مختلف هزینه خواهد شد.
سید سلمان قاضیعسگر با بیان اینکه بافت تاریخی اصفهان یکی از منحصربهفردترین نمونهها در جهان است، افزود: این پهنه تاریخی از شمال شرقی تا جنوب شهر اصفهان به طول سه کیلومتر امتداد دارد و ردپای تمدنی از دوران آتشکدههای زرتشتی و دوران سلجوقی، آلبویه، صفویه و قاجار تا پهلوی و دوران معاصر دیده میشود.
وی گفت: برخلاف برخی شهرهای دیگر که مناطق تاریخی محدود و گردشگری خاصی دارند، بافت تاریخی اصفهان بسیار گسترده و پهناور است و مناطق یک، ۳، ۵، ۶ و بخشهایی در غرب (همچون آتشگاه و منارجنبان) و شرق اصفهان (کبوترخانهها) در این پهنه هستند.
سرپرست سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان افزود: در منطقه یک، مرمت بناهایی مانند خانه تاریخی شهید دکتر بهشتی، خانه روضاتی، سقاخانه و حمام علیقلیآقا در دستور کار قرار دارد، همچنین در منطقه ۳ که بیشترین تمرکز بافت تاریخی را در خود جای داده است، طرحهای مرمت و نگهداری شامل بقعه شهشهان، مساجد مختلف و جدارهسازیها با هدف احیای «دولتخانه سلجوقی» در حال اجراست.
وی تأکید کرد: دوران سلجوقی یکی از باشکوهترین و وسیعترین دورههای جغرافیایی تاریخ ایران است که تاکنون در سایه دولتخانه صفوی مغفول مانده است، بنابراین سازمان نوسازی و بهسازی، احیای این مسیر و بافتهای پیرامون آن در منطقه سه و شهشهان را یکی از اولویتهای اصلی خود میداند.
سرپرست سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت: در منطقه ۵، ساماندهی محله جلفا و تکیه سیچان، در منطقه ۶، ساماندهی تکیههای تختفولاد (از جمله تکیههای میر، خاتونآبادی و بیدآبادی)، در منطقه ۷ ساماندهی «کوشک» در باغقوشخانه و در منطقه رهنان نیز احیای حمام و گذر تاریخی ریحان از طرحهای در دست اقدام این سازمان است.