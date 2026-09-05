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۲ تن چوب قاچاق از یک دستگاه نیسان در شهرستان برخوار کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی برخوار گفت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و حفظ منابع طبیعی، مأموران انتظامی بخش حبیبآباد شهرستان برخوار هنگام گشتزنی در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
سرهنگ مهدی کریمی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، موفق به کشف ۲ تن چوب تاغ قاچاق شدند که ارزش آن را کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد کردند.
وی گفت: در این عملیات یک متهم شناسایی و تحویل مراجع قضائی شد.