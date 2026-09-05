به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: از ساعات بعد از ظهر دوشنبه تا اواخر وقت سه‌شنبه، گذر متناوب موجی از سطح منطقهرا خواهیم داشت که سبب افزایش ابر می‌شود و احتمال دارد در برخی مناطق شاهد رگبار و رعد و برق باشیم.

وی همچنین از وزش بادهای لحظه‌ای شدید برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد و تصریح کرد: برای روز سه‌شنبه، شهرهای کوهین، تاکستان و بویین‌زهرا سرعت وزش باد بیشتری خواهند داشت.

کارشناس هواشناسی برای امروز شنبه هم افزایش نسبی دما را پیش‌بینی کرد.