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کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم پایداری جو تا روز دوشنبه و افزایش نسبی دما برای امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: از ساعات بعد از ظهر دوشنبه تا اواخر وقت سهشنبه، گذر متناوب موجی از سطح منطقهرا خواهیم داشت که سبب افزایش ابر میشود و احتمال دارد در برخی مناطق شاهد رگبار و رعد و برق باشیم.
وی همچنین از وزش بادهای لحظهای شدید برای روزهای دوشنبه و سهشنبه خبر داد و تصریح کرد: برای روز سهشنبه، شهرهای کوهین، تاکستان و بویینزهرا سرعت وزش باد بیشتری خواهند داشت.
کارشناس هواشناسی برای امروز شنبه هم افزایش نسبی دما را پیشبینی کرد.