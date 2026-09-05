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یک چاپخانهدار با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید گفت: برای پیشرفت بیش ازپیش در صنعت چاپ باید وابستگی این عرصه به دلار کاهش یابد تا تغییرات ارزی اثرگذار نباشد.
اسماعیل سلطانی، چاپخانهدار، در مصاحبه با خبرنگارخبرگزاری صدا وسیما گفت: صنعت چاپ بهطور مداوم تحت تأثیر تحولات فناورانه قرار دارد و امروز کاربرد آن تنها به چاپ کتاب محدود نیست و حوزههایی مانند بستهبندی مواد غذایی و دارویی، صنایع آرایشی، لیبلینگ و چاپهای امنیتی را نیز دربرمیگیرد.
وی افزود: در چاپخانههای مدرن، بخش قابل توجهی از فرایند تولید کتاب از آمادهسازی فایل و چاپ تا تاخوردن، صحافی و دستهبندی به صورت یکپارچه انجام میشود و فناوریهای جدید نیز امکان کنترل دقیقتر رنگ و تطبیق فایل طراحی با محصول نهایی را فراهم کردهاند.
سلطانی با اشاره به مشکلات استفاده از تجهیزات پیشرفته اظهار کرد: هرچه فناوری پیچیدهتر میشود، نیاز به خدمات تخصصی و تعمیر و نگهداری نیز افزایش مییابد و در شرایط تحریم، تأمین قطعات و خدمات برخی دستگاهها با دشواری همراه است.
این چاپخانهدار، نوسانات نرخ ارز و وابستگی بخشی از مواد اولیه و تجهیزات چاپ به واردات را از دیگر مشکلات این صنعت دانست و گفت: کاهش وابستگی به ارز و تقویت تولید داخلی مواد اولیه میتواند بخشی از مشکلات چاپخانهها را برطرف کند.
وی همچنین کاهش نقدینگی در صنعت نشر را یکی از مشکلات زنجیره چاپ و نشر عنوان کرد و افزود: وقتی نقدینگی ناشر کاهش پیدا میکند، تیراژ کتاب پایین میآید و افزایش هزینه تولید، ناشر، مؤلف، چاپخانه، صحافی، لیتوگرافی و کتابفروش را تحت تأثیر قرار میدهد.
سلطانی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به نیاز مخاطب، بهویژه کودکان، گفت: در تولید کتاب کودک باید علاوه بر محتوا، به وزن، اندازه، تعداد صفحات و قابلیت حمل کتاب نیز توجه شود تا محصول نهایی متناسب با شرایط جسمی و روانی کودک باشد.
وی در پایان تأکید کرد: حل مشکلات صنعت چاپ تنها با رفع یک مشکل اقتصادی امکانپذیر نیست و برای تقویت این صنعت باید همزمان موضوع مواد اولیه، فناوری، خدمات فنی، نقدینگی، تولید محتوا و وضعیت بازار کتاب مورد توجه قرار گیرد.