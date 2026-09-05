سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتار‌های پرخطر در یزد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دبیر علمی همایش گفت: سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتار‌های پرخطر در یزد ، رویدادی که به مدت سه روز با حضور استادان، پژوهشگران، متخصصان، دانشجویان و مسئولان حوزه سلامت و مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.



فرحزادی ادامه داد: در این کنگره آخرین یافته‌های علمی، زمینه تبدیل پژوهش‌ها به سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های اعتیاد بررسی شد.



وی گفت: حدود ۵۰۰ اثر علمی، پژوهشی و هنری به دبیرخانه ارسال شده که پس از ارزیابی، حدود ۳۵۰ اثر پذیرفته شد، در مجموع نیز ۲۲ پنل تخصصی در طول برگزاری کنگره برگزار شد.