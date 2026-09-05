پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان با بیان اینکه احیای جایگاه اقتصادی خرمشهر و آبادان در گرو توسعه بخش خصوصی است گفت: بازارچه مشترک شلمچه و مدیریت یکپارچه مرز، پیشرفت در خرمشهر را شتاب میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان گفت: ایجاد بازارچه مشترک مرزی شلمچه، مدیریت یکپارچه مرز و توسعه زیرساختهای تجاری و اقتصادی، فصل تازهای از توسعه و رونق اقتصادی خرمشهر رقم خواهد زد.
سیدمحمدرضا موالیزاده اظهار کرد: تفاهمنامه ایجاد بازارچه مشترک شلمچه با طرف عراقی به امضا رسیده و مقدمات اجرای آن فراهم شده است.
وی با اشاره به ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرک خرمشهر افزود: توسعه دروازه ورودی این شهر از ۴۰ به ۸۰ متر نیز با هدف افزایش ظرفیت تردد کامیونها و رونق مبادلات تجاری انجام شده است.
استاندار خوزستان ایجاد قرارگاه مرکزی شلمچه با هدف شکلگیری مدیریت یکپارچه مرز را از دیگر برنامههای مهم منطقه عنوان کرد و گفت: تکمیل راهآهن شلمچه ـ بصره، لایروبی اروندرود، توسعه گردشگری و تقویت زیرساختهای صنعتی و ارتباطی از دیگر طرحهای در دست پیگیری برای آبادان و خرمشهر است.