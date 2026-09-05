امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

جنگل فندقلو، نگین طبیعت شهرستان نمین

جنگل فندقلو یکی از جاذبه‌های شهرستان نمین، هرساله پذیرای تعداد زیادی از گردشگران و مسافران است. این جاذبه دیدنی در ۳۰ کیلومتری اردبیل قرار دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۰۹:۳۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ارتش تروریست آمریکا زیر ضرب حملات ایران
ارتش تروریست آمریکا زیر ضرب حملات ایران
۱۴۰۵-۰۶-۱۱
تلاش شبکه‌های ضد ایرانی برای برانگیختن احساسات مردم
تلاش شبکه‌های ضد ایرانی برای برانگیختن احساسات مردم
۱۴۰۵-۰۶-۱۲
حملات قاطع و گسترده ایران در پاسخ به جنایت تروریست های آمریکایی
حملات قاطع و گسترده ایران در پاسخ به جنایت تروریست های آمریکایی
۱۴۰۵-۰۶-۱۱
نسخه ترامپ علیه ایران، اما دامنگیر خودش
نسخه ترامپ علیه ایران، اما دامنگیر خودش
۱۴۰۵-۰۶-۱۲
خبرهای مرتبط

تفریح در منطقه گردشگری فندقلو در اردبیل

آمادگی نیروهای عمیاتی برای حفاظت از جنگل فندقلو

اختصاص ۸۰ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری نمین در استان اردبیل

سفره تابستانی جنگل فندقلوی نمین برای گردشگران

گوزن زرد میراث زنده طبیعت ایران در جنگل فندقلوی اردبیل

برچسب ها: اردبیل ، جنگل فندوقلوی نمین ، جاذبه گردشگری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 