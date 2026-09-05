پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس گفت: در حال حاضر روزانه شرایط عمومی حدود ۲۰۰ نفر از پذیرفتهشدگان آزمون وکالت بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس : اظهار داشت که در حال حاضر روزانه حدود ۲۰۰ نفر از پذیرفتهشدگان مورد بررسی قرار میگیرند.
ریاحی افزود : پس از اتمام این مرحله، سایر فرآیندهای قانونی و استعلامهای لازم انجام میشود تا این افراد بتوانند برای تشکیل پرونده و آغاز دوره کارآموزی اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه مرکز وکلا در استان فارس هماکنون حدود ۵۵۰۰ وکیل و کارآموز دارد، افزایش تعداد فعالان این حرفه را از چالشهای موجود دانست. ریاحی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختها و فرهنگ مراجعه به وکیل گفت: «اگرچه تعداد وکلا در کشور ممکن است در مقایسه با برخی آمارهای جهانی پایین باشد، اما فرهنگ مراجعه به وکیل با روند افزایش تعداد فعالان، بهاندازه کافی توسعه پیدا نکرده است.»
رئیس مرکز وکلای فارس همچنین به چالشهای آموزشی اشاره کرد و گفت: «محدودیت ظرفیت فضاهای آموزشی و دادگاهها برای حضور کارآموزان، از جمله دشواریهای موجود است؛ چرا که کارآموزان کانون وکلای دادگستری، کارآموزان قضایی و گروههای دیگر نیز از این ظرفیتها استفاده میکنند و این موضوع گاهی موجب ایجاد نوبتهای طولانی میشود.»
وی در ادامه بر ضرورت حرکت به سمت تربیت وکلای متخصص تأکید کرد و افزود: «مرکز وکلا در سالهای اخیر برای ارتقای سطح دانش و مهارت حرفهای، تلاش کرده است زمینه آموزشهای تخصصی را برای وکلا فراهم کند تا پس از دریافت پروانه، در حوزههای مشخص حقوقی، تبحر بیشتری کسب کنند. فعالیت تخصصی وکلا به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه کمک میکند.»
ریاحی با انتقاد از بازنمایی کلیشهای نقش وکیل در برخی آثار رسانهای و نمایشی، یادآور شد که نقش اصلی وکیل، دفاع از حقوق مردم، احیای حقوق عامه و کمک به تحقق عدالت است.
وی همچنین درباره تخلفات احتمالی گفت : برخورد قانونی با موارد احرازشده صورت میگیرد، اما تأکید کرد که در مجموعه مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس، موردی از بازداشت وکیل نبوده است.
اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم از برنامههای جدید برای بهروزرسانی و افزایش کارآمدی روشهای ارزیابی داوطلبان خبر داد.
بر اساس این برنامه، حدود ۸ هزار نفر در سراسر کشور از طریق درگاه ملی مجوزها ثبتنام کردهاند که شهر شیراز طی یک دوره سهروزه، میزبان برگزاری آزمون و ارزیابی حدود ۶۰۰ نفر از این داوطلبان بوده است.