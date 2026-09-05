به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم ولایتمدار استان همدان در صد و هشتاد و هشتمین شب تجمع خونخواهی رهبر شهید امت با حضور در میادین بر ایستادگی و مقاومت هر چه بیشتر تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، تقویت روحیه ایستادگی و مقاومت، وطن‌دوستی و عشق به ایران را از مهم‌ترین انگیزه‌های حضور خود عنوان کردند و تأکید داشتند مردم ایران در هیچ شرایطی حاضر نیستند از استقلال، تمامیت ارضی، خاک و شرف ملی خود کوتاه بیایند.