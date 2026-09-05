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مردم استان همدان در قرار شب ۱۸۸ با حضور در میادین انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم ولایتمدار استان همدان در صد و هشتاد و هشتمین شب تجمع خونخواهی رهبر شهید امت با حضور در میادین بر ایستادگی و مقاومت هر چه بیشتر تاکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع، تقویت روحیه ایستادگی و مقاومت، وطندوستی و عشق به ایران را از مهمترین انگیزههای حضور خود عنوان کردند و تأکید داشتند مردم ایران در هیچ شرایطی حاضر نیستند از استقلال، تمامیت ارضی، خاک و شرف ملی خود کوتاه بیایند.