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رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتشار اسناد و قطعات بهدستآمده از صحنه حمله آمریکا به مراسم عروسی در کوهستک اعلام کرد: آمریکا از تسلیحات دقیق هدایتشونده تولید شده توسط کمپانی ریتون استفاده کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی حمله ددمنشانه و تجاوز نظامی دشمن آمریکایی به یک مراسم عروسی در منطقه کوهستک شهرستان سیریک، رئیسکل دادگستری استان هرمزگان با حضور در محل وقوع حادثه، ضمن بررسی میدانی ابعاد این جنایت و دلجویی از خانوادههای معظم شهدا و آسیبدیدگان، دستورات قضایی لازم را جهت مستندسازی دقیق، جمعآوری شواهد و پیگیری حقوقی و قضایی موضوع صادر کرد.
کشف قطعات و شناسایی ماهیت سلاحهای بهکاررفته
مجتبی قهرمانی در جریان این بازدید با اشاره به کشف و جمعآوری قطعات و بقایای پرتابه دشمن در حمله به این مراسم عروسی، اظهار داشت: مشخصات فنی و سازنده این قطعات با بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته تحلیل فنی و پردازش دادههای تصویری، شناسایی و مستندات آن تکمیل شده است. وی افزود: در نتیجه بررسیهای فنی، دادهکاوی قطعات مکشوفه و نتایج حاصل از تحلیل دقیق کتیبهها، بارکدها و هشدارهای حکشده روی بقایای پرتابه، ماهیت ادوات استفادهشده را به طور دقیق و غیرقابلانکار مشخص نموده و تعلق آن به ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا به اثبات رسیده است.
جزئیات فنی قطعات مکشوفه؛ باتری حرارتی و کد شناسایی ریتون
قهرمانی با تأکید بر نتایج حاصل از این بررسیها و ارزیابی برخی قطعات کشفشده از صحنه جنایت، خاطرنشان کرد: نوع باتری حرارتی نظامی (Thermal Battery) به کار رفته در مهمات و پرتابههای مورد استفاده دشمن حکایت از آن دارد که بخش استوانهای کشفشده متعلق به یک باتری حرارتی با ولتاژ بالا است و منحصراً در سامانههای هدایت پروازی موشکها و بمبهای هدایت دقیق آمریکای جنایتکار بهکار میرود. بر روی بدنه این قطعه، کد شناسه نظامی و دولتی CAGE Code: ۹۶۲۱۴ ثبت شده است که طبق پایگاه داده زنجیره تأمین دفاعی ایالات متحده (DLA)، منحصراً متعلق به کمپانی تسلیحاتی آمریکایی «ریتون» (Raytheon Missile Systems) میباشد و همچنین هشدارهای فنی حکشده روی بدنه دلالت بر حساسیت فوقالعاده مدار فعالساز پیروتکنیک و رسیدن دمای بدنه آن به ۴۵۰ درجه فارنهایت (۲۳۲ درجه سانتیگراد) در حین پرواز و اصابت دارد.
ماژول هدایت و الکترونیک پرواز
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تکمیل نتایج حاصل از ارزیابیهای انجام شده، ابراز داشت: قطعه مکشوفه دیگر ماژول هدایت و الکترونیک پرواز (Avionics Unit) پرتابههای مورد استفاده در این جنایت است که یک باکس محافظتشده آلیاژی حاوی بردهای الکترونیکی پردازش مسیر و کنترل پرتابه میباشد و درج برچسب هشدار بینالمللی تخلیه الکترواستاتیک (ESD) با استاندارد نظامی MIL-STD بر روی آن مشهود است.
تسلیت و دیدار با خانوادههای شهدا
رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید ضمن دیدار با خانوادههای معظم شهدای حمله دشمن آمریکایی به مراسم عروسی، به بازماندگان این جنایت جنگی تسلیت گفت.
پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایت جنگی
قهرمانی بر پیگیری حقوقی این جنایت جنگی در مراجع بینالمللی تأکید کرد و یادآور شد: حمله به تجمعات غیرنظامی و مراسم سنتی عروسی نقض آشکار قواعد آمره حقوق بینالملل بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو محسوب میشود و شواهد و قطعات بهدستآمده از صحنه، سند غیرقابلانکاری از ماهیت سلاحهای به کار رفته و حامیان تسلیحاتی این اقدام تجاوزکارانه است. وی با اعلام اینکه تمامی این مدارک و مستندات فنی بهصورت دقیق صورتجلسه شده است، گفت: پرونده حقوقی جامعی جهت تعقیب آمران و عاملان این جنایت جنگی و تأمینکنندگان سلاحهای بهکارگرفته شده در محاکم ذیصلاح داخلی و مراجع حقوقی و بینالمللی تشکیل میشود و با جدیت و قاطعانه تا مجازات کامل و بازدارنده جنایتکاران توسط دستگاه قضایی دنبال خواهد شد.