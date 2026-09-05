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قیمت جدید نانهای آزاد پز در بندرعباس از امروز شنبه ۱۴ شهریور اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اتحادیه صنف نانوایان شهرستان بندرعباس گفت: قیمت نانهای آزاد پز شامل؛ نان ساندویچی و همبرگری از ۱۰ هزار تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، نان سنگک سنتی از ۲۹ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان و نان روغنی از ۲۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان تغییر کرده است.
محمد شجاعی افزود: نانوایان آزاد پز هر کیسه آرد را به قیمت یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان خریداری میکنند.
وی گفت: این نانوایان نان مورد نیاز را با آردهای نوع شش پخت و توزیع میکنند.
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