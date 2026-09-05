به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم از تلاش‌های بی‌وقفه اعضا و کارکنان شعبه ۹ شورای حل اختلاف قدردانی کرد و گفت: با مساعی ارزنده و پیگیری‌های مستمر همکاران در شعبه ۹ شورای حل اختلاف، ۶ فقره پرونده مهم حقوقی و خانواده به ارزش مجموعاً ۱۲۰ میلیارد تومان از طریق سازش و مصالحه قطعی طرفین مختومه شد.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: این پرونده‌ها شامل ۴ فقره مطالبه مهریه، یک فقره مطالبه اجرت‌المثل به ارزش میلیاردی و یک فقره الزام به تنظیم سند رسمی ملک بوده که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصلاح ذات‌البین و فرهنگ غنی صلح و گذشت، به رضایت کامل طرفین انجامید.

موسوی با تأکید بر نقش راهبردی شورا‌های حل اختلاف در کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی، گفت: چنین دستاورد‌هایی نشان‌دهندهٔ اثربخشی رویکرد تحولی دستگاه قضائی در ترویج فرهنگ مصالحه و تحکیم آرامش اجتماعی است که امیدواریم این موفقیت‌ها الگویی برای سایر شعب و نویدبخش تداوم این روند در سراسر استان باشد.