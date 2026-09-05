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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر ضرورت ایجاد معماری نوین اقتصادی با کشورهای همسایه و دوست، گفت: این منطقه با برخورداری از ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، لجستیکی و گردشگری، آمادگی دارد به بستری برای جذب سرمایهگذاران خارجی و توسعه شراکتهای راهبردی اقتصادی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ هادی مقدمزاده با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها در تعاملات بینالمللی گفت: ما باید با کشورهای دوست و همسایه، یک معماری اقتصادی نوین ایجاد کنیم. در این میان، منطقه آزاد ارس با دارا بودن زیرساختهای استراتژیک، میتواند به عنوان پیشران این تحول، بستر مناسبی برای همگرایی و رشد اقتصادی فراهم آورد.
مقدمزاده با برشمردن مزیتهای رقابتی این منطقه، تصریح کرد: ارس در حوزههای صنعتی، کشاورزی گلخانهای، لجستیک و صنعت گردشگری سرآمد است و این پتانسیلهای بالا، جذابیتهای ویژهای برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده است. ما در سازمان منطقه آزاد ارس نه تنها امکان بسترسازی و تسهیل حضور تمامی سرمایهگذاران را داریم، بلکه به دنبال عبور از مراودات تجاری ساده و رسیدن به مرحله شراکتهای راهبردی هستیم.
وی با تأکید بر سیاست درهای بازِ جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: درهای کشور مقتدر ایران و همچنین منطقه آزاد ارس برای حضور سرمایهگذاران کشورهای دوست و همسایه همواره باز است. هدف ما ایجاد فضایی امن و سودآور است تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان خاطر در پروژههای مختلف مشارکت کرده و در کنار افزایش مبادلات تجاری، به شرکای اقتصادی پایدار تبدیل شوند.