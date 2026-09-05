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برداشت پسته از ۱۷ هزار هکتار باغ بارده دامغان

باغداران دامغانی این روز‌ها مشغول برداشت پسته ار ۱۷ هزار هکتار باغ بارده این شهرستان هستند. شهرستان دامغان دارای ۱۸ هزار هکتار باغ بسته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۰۹:۲۷
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برچسب ها: برداشت پسته ، دامغان ، پسته
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