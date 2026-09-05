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مدیرکل دفتر نوشتافزار وزارت صمت گفت: صنعت نوشتافزار کشور با تولید داخلی بیش از نیاز بازار، به خودکفایی رسیده و اکنون یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون عدد انواع محصولات نوشتافزاری در انبارهای کشور موجود است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد وصالی با حضور در برنامه روی خبر رسانه ملی بابیان این مطلب گفت: نیاز سالانه بازار نوشتافزار حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون عدد است؛ حدود ۱۵۰ واحد تولیدی در این صنعت فعال هستند که ۳۰ واحد شاخص، توانایی تولید چهار میلیارد محصول را دارند.
وی گفت: در محصولاتی مانند مداد و خودکار، تولید داخل صددرصد نیاز بازار را تأمین میکند و در سایر محصولات نیز تا ۸۰ درصد ظرفیت تأمین داخلی وجود دارد. در کنار تولید داخلی، واردکنندگان و بازرگانان نیز امکان واردات دارند و این روند در حال انجام است.
مدیرکل دفتر نوشتافزار وزارت صمت با اشاره به ارتقای کیفیت محصولات داخلی اظهار کرد: به سطحی از کیفیت رسیدهایم که صادرات نوشتافزار به کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه انجام میشود و ارزش صادرات فعلی حدود دو میلیون دلار است که امکان افزایش آن تا پنج میلیون دلار وجود دارد.
وصالی ادامه داد: یکی از راههای برونرفت از شرایط فعلی، توجه به بازار است؛ چرا که طی دو سال اخیر به دلیل مشکلات انرژی، غیرحضوری و نیمهحضوری شدن مدارس و دانشگاهها و همچنین جنگ تحمیلی، مصرف نوشتافزار کاهش یافته و انباشت محصولات در کشور افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با وجود این شرایط، تولیدکنندگان با تمام توان به تولید ادامه دادند تا اشتغال حفظ شود و اکنون از نظر ظرفیت و وضعیت تولید، شرایط صنعت بسیار مطلوب است و چالش اصلی، بازار مصرف است.
افزایش قیمت نوشتافزار در چارچوب ضوابط
مدیرکل دفتر نوشتافزار وزارت صمت درباره قیمت محصولات نیز گفت: بیش از ۸۰ درصد محصولات این صنعت داخلیسازی شده و مواد اولیه مورد نیاز، از جمله محصولات پتروشیمی، قطعات فلزی، کاغذ، چوب و دیگر نهادهها عمدتاً از داخل کشور تأمین میشود.
وصالی افزود: با توجه به افزایش قیمتها در همه صنایع، افزایش قیمت نوشتافزار نیز در چارچوب ضوابط و مقررات و با توجه به سیاستهای سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است.
وی با اشاره به اشتغال این صنعت گفت: حدود ۳۰ هزار نفر در بخش تولید نوشتافزار و حدود ۱۹ هزار واحد صنفی فعال در این صنعت وجود دارد که این بخش نیز حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
وصالی تأکید کرد: هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب ضوابط و مقررات پذیرفتنی نیست و خانوادهها در صورت مشاهده تخلف میتوانند موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ و سازمان حمایت منعکس کنند تا موضوع پیگیری شود.
برای کاهش هزینه خانوادهها؛ عرضه مستقیم نوشتافزار در نمایشگاههای پاییزه
مدیرکل دفتر نوشتافزار وزارت صمت از برگزاری نمایشگاههای پاییزه و عرضه مستقیم نوشتافزار و سایر اقلام مورد نیاز برای آغاز سال تحصیلی با هدف کاهش هزینه خانوادهها خبر داد.
محمد وصالی با اشاره به آمادگی کامل صنعت نوشتافزار برای تأمین نیاز بازار داخلی، گفت: جامعه هدف این صنعت حدود ۲۰ میلیون نفر شامل ۱۶ میلیون دانشآموز تا ۱۸ سال و ۴ میلیون دانشجو برآورد شده است.
وی افزود: در اقلام ضروری نوشتافزار شامل خودکار، مداد، مدادتراش، پاککن، دفتر و ماژیک، آمادگی صددرصدی برای تأمین نیاز بازار وجود دارد و برآورد ما این است که هزینه سبد نوشتافزار ضروری برای هر دانشآموز حداکثر حدود ۶ میلیون تومان باشد.
وصالی با اشاره به برنامه وزارت صمت برای روزهای پایانی تابستان گفت: مقام عالی وزارت در جلسه هفته گذشته بر عرضه مستقیم کالا تأکید داشت و با هماهنگی اتحادیه فروشندگان صنوف، جشنوارههای فروش و عرضه مستقیم در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و اتحادیههای فروشندگان هماهنگی شده و سازمانهای صمت استانها نیز برای برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم در حال هماهنگی هستند تا اقلام مورد نیاز خانوادهها برای آغاز سال تحصیلی، از جمله پوشاک، کفش، کیف و نوشتافزار، با حذف واسطهها از واحدهای تولیدی به مصرفکنندگان عرضه شود.
مدیرکل دفتر نوشتافزار وزارت صمت گفت: این برنامه محدود به ۱۰ روز پایانی تابستان نیست و برای مهر و آبان نیز ایجاد مراکز عرضه و ادامه این روند پیشبینی شده است.
وصالی با اشاره به نقش مدارس در حمایت از تولید داخل افزود: انتظار ما از مدیران مدارس، بهویژه مدارس غیردولتی، این است که خانوادهها را به خرید محصولات ایرانی هدایت کنند و از الزام یا تأکید بر خرید کالاهای مشخصی که نمونه داخلی ندارند، پرهیز شود.
وی تأکید کرد: تولیدکنندگان داخلی در سالهای اخیر علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، در زمینه استفاده از شخصیتها و المانهای اسلامی و ایرانی نیز فعالیت کردهاند و برخی محصولات نوشتافزار ایرانی حتی به کشورهای اروپایی صادر میشوند و در فروشگاههای اینترنتی خارجی به صورت خردهفروشی عرضه شدهاند.
وصالی افزود: محصولات نوشتافزار ایرانی قابلیت رقابت با نمونههای خارجی را دارند و حتی محصولاتی مانند پاککن برای ورود به بازارهای اروپایی باید استانداردها و الزامات کیفی سختگیرانهای را رعایت کنند.
وی درباره نظارت بر کیفیت و قیمت محصولات نیز گفت: سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاونت بازرگانی داخلی و سازمانهای صمت استانها برای رسیدگی به تخلفات و مشکلات احتمالی در دسترس هستند.
مدیرکل دفتر نوشتافزار وزارت صمت با اشاره به قرار گرفتن وضعیت این صنعت در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور گفت: هفته گذشته آخرین وضعیت صنعت نوشتافزار در ستاد تنظیم بازار مطرح و مصوبات فوری خوبی برای ورود دستگاههای مختلف، از جمله شهرداریها، وزارت کشور، وزارت صمت و صدا و سیما در زمینه تبلیغات و ایجاد محلهای نمایشگاهی در استانها تصویب شد.
وی ادامه داد: نمایشگاههای پاییزه برای عرضه اقلام مورد نیاز دانشآموزان در استانها برگزار خواهد شد و هماهنگیها در حال انجام است؛ اطلاعرسانی درباره این نمایشگاهها نیز از اواخر این هفته و هفته آینده آغاز میشود.
وصالی با بیان اینکه هدف، عرضه کالا با حداقل قیمت و تحریک تقاضای مثبت است، گفت: ترجیح ما این است که ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فقط به این فصل محدود نشود و در نیمه دوم سال نیز نمایشگاهها و مراکز عرضه به شکل برنامهریزیشده ادامه پیدا کند.
وی افزود: رسوب قابل توجه کالا در انبار واحدهای تولیدی طی دو سال اخیر، نقدینگی تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است؛ بنابراین عرضه در ۱۰ یا ۱۵ روز پایانی تابستان اگرچه اقدام مثبتی است، اما باید به یک فرآیند مستمر تبدیل شود.
مدیرکل دفتر نوشتافزار وزارت صمت همچنین درباره حفظ تعادل بازار پس از آغاز مدارس گفت: خانوادهها ممکن است پس از ورود دانشآموزان به مدرسه، با درخواستهای جدید معلمان برای خرید برخی اقلام مواجه شوند؛ بنابراین دستگاههای مرتبط، بهویژه وزارت آموزش و پرورش، باید در مدیریت و اطلاعرسانی این موضوع همکاری کنند.
وصالی خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به محصولات، وضعیت انبارها و شرایط بازار به صورت مستمر رصد میشود و برای مدیریت قیمت و بازار، همکاری سایر دستگاهها نیز ضروری است.
وی در پایان با تأکید بر ظرفیتهای صنعت نوشتافزار گفت: این صنعت از صنایع پرظرفیت و آیندهدار کشور است و زیرساختهای مناسبی دارد؛ بنابراین تحریک تقاضای دائمی برای آن اهمیت ویژهای دارد و مصرف نوشتافزار فقط به دانشآموزان و دانشجویان محدود نمیشود، بلکه بخشهای اداری و خصوصی نیز از مصرفکنندگان قابل توجه این محصولات هستند.