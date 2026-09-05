رقابت‌های پاراگلایدر با حضور ۱۱۰ خلبان از استان‌های مختلف، پس از ۶ روز رقابت در سایت پروازی ارلان شهرستان مرند آذربایجان شرقی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این رویداد ورزشی با حضور خلبانانی از نقاط مختلف کشور برگزار شد و شرکت‌کنندگان مهارت، توانایی و آمادگی خود را در پرواز و انجام مسیر‌های رقابتی به نمایش گذاشتند.

سایت پروازی ارلان مرند با برخورداری از شرایط مناسب پروازی، میزبان این رقابت‌ها بود و آسمان منطقه در طول برگزاری مسابقات شاهد پرواز ده‌ها پاراگلایدرسوار و رقابت نزدیک شرکت‌کنندگان بود.

نفرات برتر بخش Overall:

محسن منصوری از بوشهر

مهرشاد نظری‌نسب از تهران

هادی حیدری از تهران

نفرات برتر بخش بانوان:

فاطمه افتخاری از اصفهان

راضیه نیکو از فارس

زهرا کشاورزیان از فارس

پاراگلایدر یا چتربال یکی از رشته‌های ورزشی تفریحی و رقابتی در حوزه ورزش‌های هوایی است که در آن خلبان با استفاده از یک بال انعطاف‌پذیر و سبک، امکان پرواز آزاد را تجربه می‌کند. این ورزش به دلیل ویژگی‌هایی همچون سبک‌وزنی، آزادی حرکت و بهره‌گیری از جریان‌های هوا از جذابیت ویژه‌ای برخوردار است.