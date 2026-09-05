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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان از جابهجایی بیش از یک میلیون مسافر در قالب ۱۸۵ هزار و ۸۸۸ سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی در مدت ۵ ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: با بررسی آمار سفر و جابهجایی مسافر از طریق ناوگان اتوبوسی، مینیبوسی و سواری نشان میدهد، از ابتدای امسال تا پایان مرداد، یک میلیون و ۱۵ هزار و ۱۸۷ مسافر در قالب ۱۸۵ هزار و ۸۸۸ سفر در جادههای درون شهری و برون شهری استان جابهجا شدهاند.
وی افزود: ۵ ماهه نخست امسال ۱۴۴ هزار و ۶۶۰ نفر با اتوبوس و در قالب ۲۰ هزار و ۷۹۱ سفر جابه جا شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان گفت: همچنین ۳۰ هزار و ۲۹۲ سفر برای جابه جایی ۴۷۷ هزار و ۹۷۷ نفر با مینی بوس در این مدت ثبت شده است.
فریبرز مرادی افزود: در ۵ ماهه نخست امسال ۳۹۲ هزار و ۵۵۰ مسافر با ۱۳۴ هزار و ۸۰۵ سفر از طریق خودروهای سواری جابه جا شدند.