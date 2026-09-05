مردم شهرستان ری در صد و هشتاد و هشتمین شب قرار در میدان شهرری، یکصدا فریاد زدند: تا پای جان برای حفظ و حراست از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده ایم و از هیچ گونه تهدید دشمنان، هراسی به دل نداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنندگان همچنین گفتند آنچه که ایران را در مقابل آماج دشمن حفظ کرده و همچنان مقاوم در مسیر حریت و استقلال قرار داده، حضور حماسی مردم در صحنه های مختلف از جمله تجمعات شبانه است؛ تجمعاتی که حالا دارد آرام آرام به عدد ۱۹۰ نزدیک می شود و این خود یک شگفتی است.