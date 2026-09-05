جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، بر جدیت طلاب در درس‌آموزی، تهذیب و تزکیه، تعمیق بصیرت دینی و سیاسی و آمادگی برای مقابله با شبهات تأکید کرد و حضور مجاهدانه روحانیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه آورده است: آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه در ایام ماه ربیع الاول، ماه نزول رحمت و برکت را گرامی می‌داریم. این ماه مزین به زادروز پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله) است و هم او بود که با وجود کهکشان‌وار خود، فراخواننده همه بشریت به سوی خدا بود و با پرچمداری توحید و نفی طاغوت، به عنوان معلم عدالت، انسانیت، معرفت، برادری و رشد و تکامل؛ چراغ سعادت را برای بشریت بر افروخت.

پیام حاکی است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن گرامیداشت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه و تجلیل از مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی سوم (رضوان الله تعالی علیهم) و همچنین مراجع عظیم‌الشأن، علمای اعلام و اساتید عظام، در راستای تحقق اهداف دین یعنی توحید، استقرار عدالت، ایجاد حیات طیبه، آرامش روحی، آسایش مادی و تکامل معنوی بشر از بستر ترویج و تبلیغ معارف قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) در حوزه‌های علمیه نکاتی چند را حضور طلاب محترم یادآور می‌گردد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: در سال گذشته و در آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه ایران اسلامی، یگانه دوران و زعیم بزرگ امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره) به شهادت رسید و بار دیگر بر همه جهانیان آشکار ساخت که مسیر ایمان و نفی طاغوت بدون مجاهدت و شهادت به پیش نخواهد رفت و این الگو برای تحقق اسلام ناب یک ضرورت است.

این پیام می‌افزاید: آن قائد شهید فرزند حوزه بود و حوزه‌های علمیه، همیشه در صف مقدم مبارزه با ظلم و کفر و استکبار بوده‌اند. درس بزرگ او برای حوزه‌های علمیه و همه امت اسلامی، استقامت و مجاهدت در راه حق و تسلیم‌ناپذیری در مقابل غیر خدا بود. اکنون که خون پاک او امتی را مبعوث کرده و اهل ایمان در کف خیابان شعار هیهات منا الذله را فریاد می‌زنند و با الله اکبر و لا اله الا الله به میدان آمده‌اند، هدایت، تقویت و استحکام‌بخشی به این تجمعات و دعوت به اتحاد و همبستگی، کارویژه روحانیت است و جهاد تبیین باید با تمام الزامات خود در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، با جدیت استمرار پیدا کند.

در قسمت دیگری از این پیام آمده است: حوزه‌های علمیه، با هدف تعلیم و تعلم علوم دینی و مقدمات آن برای طلاب و با توجه به ضرورت تقدم بخشیدن به تزکیه و تهذیب قبل از تعلیم و همچنین تخصصی کردن دروس و تنوع‌بخشی به مسائل فقه معاصر و فقه نظام، سعی بلیغی برای تجهیز طلاب به معارف مورد نیاز در مواجهه با شبهات و تأمین نیاز‌های فکری نظام اسلامی داشته است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرده است: لازم است طلاب علوم اسلامی با جدیت در درس‌آموزی، این مسیر پربرکت را طی کنند و خود را برای سربازی دین کاملا مجهز گردانند. وجود مراجع بزرگوار و کرسی‌های درس آنان و همچنین اساتید مبرز و مراکز تخصصی علمی، فرصت گرانبهایی است که باید قدردان باشیم و از تمام ظرفیت‌ها به نحو شایسته، بهره‌گیری و از فرصت‌های در اختیار استفاده کنیم.

پیام حاکی است: نهاد روحانیت، که برخاسته از حوزه‌های علمیه و مکتب و مدرس علمای اعلام است، در کنار تحصیل عهده‌دار مسئولیت مهم تبلیغ دین است. این تبلیغ چه در منبر و خطابه و چه در سلوک اجتماعی و سایر مسئولیت‌های روحانیت، باید به عنوان یک اولویت همیشه مدنظر باشد و هیچ چیزی طلاب علوم اسلامی را از عمل به وظیفه و تکلیف باز ندارد.

در ادامه آمده است: جامعه و مردم علی‌رغم تلاش‌های دشمنان برای کاهش مرجعیت اجتماعی دین و روحانیت؛ تشنه معارف ناب اسلامی هستند و نباید مردم در طوفان شبهات و امواج مسموم افکار باطل بدون معین و راهنما بمانند. ساخت یک جامعه ایمانی و قدرت بخشیدن به نظام اسلامی مستلزم حضور مجاهدت‌آمیز روحانیت در صحنه است و این مهم باید مورد توجه جدی باشد.

جامعه مدرسین در بخش دیگری از این پیام آورده است: عمق‌بخشی به بصیرت دینی، سیاسی و شناخت تاریخ معاصر و اهداف انقلاب اسلامی برای ورود طلاب به روشنگری و مبارزه با مفاسد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک ضرورت است و از آن‌جایی که وَ ما اَخَذَ اللّهُ عَلَی العُلَماءِ اَلّا یَقارّوا عَلیٰ کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم، لازم است با معرفت عمیق وارد این میدان‌ها شد و از اهداف اسلام و انقلاب، صیانت و پاسداری کرد.

در این پیام تأکید شده است: در این عرصه مطالعه و درک اهداف انقلاب اسلامی از منظر امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر شهید انقلاب (قدس سرهما) سیاست‌ورزی و مطالبه‌گری را در یک مسیر اخلاقی، منصفانه و عدالت‌محور محقق خواهد کرد.

در قسمت دیگری از این پیام آمده است: آغوش مدیران و مسئولان حوزوی برای پذیرش پیشنهادات و انتقادات گشوده است و طلاب عزیز در مسیر ارتقا و تکمیل برنامه‌ها و اهداف آموزشی حوزه در بیان طرح‌ها و پیشنهاد‌های خود کوشا و با شناخت ضرورت‌ها و درک برخی محدودیت‌ها در مقام منتقد دلسوز و منصف، یاری‌گر مدیران باشند.

پیام حاکی است: گرچه عروج معلم بزرگ و پیشوای عظیم‌الشأن امت اسلامی، شهید عزیز حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) غمی سترگ و دردناک بر امت اسلام وارد ساخت، اما بحمدالله این امت را نوح کشتیبان دیگری آمده است و این راه با جدیت طی خواهد شد و خورشید مهدی (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) ظهور خواهد کرد و در تحقق وَنُریدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی الأَرضِ وَ نَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ و لِیُظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَ لَو کَرِهَ المُشرِکونَ، حوزه‌های علمیه رسالت خود را به درستی و با مجاهدت انجام خواهند داد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان این پیام آورده است: و إن‌شاءالله طلاب عزیز در مقام سربازی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مستدام به کسب توفیق و تأییدات الهی باشند.

سال تحصیلی حوزه‌های علمیه امروز با پیام آیت الله جعفر سبحانی آغاز می‌شود.