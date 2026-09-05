به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان در نشست شورای آموزش و پرورش شهر فولادشهر، گفت: این مدارس با بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه با مشارکت گروه‌های جهادی و خیران برای آغاز سال تحصیلی آماده شده‌است.

علیرضا بصیری با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی فولادشهر افزود: رشد روزافزون مهاجرت به این شهر موجب افزایش ورود دانش‌آموزان شده است و توسعه فضا‌های آموزشی متناسب با این روند، بیش از پیش نیاز است.

وی همچنین با اشاره به وجود مدارس فرسوده در فولادشهر، بر ضرورت شناسایی، ایمن‌سازی و نوسازی این مدارس تأکید کرد و گفت: ضروری است تا رفع مشکلات فضا‌های آموزشی فرسوده با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا دانش‌آموزان در محیطی ایمن و استاندارد به تحصیل بپردازند.