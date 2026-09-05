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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: تأمین واکسن آنفلوانزا در حال پیگیری است و واکسن حوزه بهداشت از اواخر شهریور و اوایل مهر در دسترس قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر عبداللهیاصل، با اشاره به آخرین وضعیت تأمین واکسن آنفلوانزا، اظهار کرد: سفارشگذاری و انعقاد قرارداد تأمین واکسن مورد نیاز کشور، هم برای معاونتهای بهداشتی و هم برای عرضه داروخانهای، از ماهها قبل انجام شده بود، اما برخلاف برنامه زمانبندی و تعهدات اعلامشده، تولیدکنندگان اصلی واکسنهای شناختهشده از جمله Vaxigrip و Influvac با تأخیر در تولید و افزایش قیمت مواجه شدهاند.
وی افزود: این موضوع در ایران به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، بهویژه در مورد برخی شرکتهای تولیدکننده، از جمله Abbott، همچنین کندی یا توقف نقلوانتقالهای مالی و دشواریهای حملونقل، نمود بیشتری پیدا کرده و بر روند تأمین اثر گذاشته است.
مدیرکل دارو درباره وضعیت واکسن تولید داخل نیز گفت: واکسن آنفلوانزای تولید داخل طی سه سال گذشته تولید و عرضه شد، اما تفاوت استقبال مردم از واکسنهای وارداتی و داخلی موجب شد بخشی از تولید داخلی با عدم استقبال کافی مواجه و در نهایت منجر به انقضا و تحمیل خسارات قابل توجه به تولیدکننده شود؛ موضوعی که در سال جاری به توقف تولید داخلی انجامیده است.
عبداللهیاصل تصریح کرد: این تجربه نشان میدهد وابستگی ترجیحی بازار به برندهای خارجی در شرایط اختلال در تجارت بینالمللی میتواند کشور را همزمان با دو چالش مواجه کند؛ از یک سو محدودیت در دسترسی به منابع خارجی و از سوی دیگر از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید داخلی.
وی درباره تأمین واکسن مورد نیاز معاونتهای بهداشتی بیان کرد: حدود یک میلیون دوز واکسن، مطابق سنوات گذشته، از منابع مختلف از جمله چین و روسیه در حال تأمین است و پیشبینی میشود این واکسنها از اواخر شهریور و اوایل مهر در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد.
مدیرکل دارو درباره واکسن مورد نیاز برای عرضه در داروخانهها نیز اظهار کرد: پیشنهادهای غیرقطعی برای تأمین واکسن از چین و روسیه و همچنین تعداد محدودی از کشورهای اروپایی دریافت شده است که قیمت ارزی و ریالی این محمولهها نسبت به سالهای گذشته بالاتر خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورت تأمین ارز کافی و ارائه ضمانتهای کیفی لازم، با توجه به فوریتی بودن بخشی از فرآیند واردات و انجام آن خارج از روند معمول ثبت، واکسنهای مورد نیاز شبکه داروخانهای نیز در مهرماه وارد شبکه توزیع خواهد شد.
عبداللهیاصل با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق به مردم، گفت: برای جلوگیری از سردرگمی مردم و بیماران، لازم است اطلاعات صحیح و بهموقع درباره وضعیت تأمین و توزیع واکسن ارائه شود و پس از آغاز توزیع نیز از القای نیاز غیرضروری جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع و شرایط تأمین، افراد دارای ریسک بالاتر و گروههای در معرض خطر باید در اولویت دریافت واکسن آنفلوانزا قرار گیرند.