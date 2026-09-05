به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در بررسی و کاهش حوادث غرق‌شدگی در منابع و مجاری آبی، مهندس دهقانی، رئیس گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) وزارت نیرو و مهندس خراسانی، رئیس گروه HSE شرکت مدیریت منابع آب ایران، از شهرستان‌های میاندوآب، شاهین‌دژ، مهاباد و سردشت بازدید کردند.

در این بازدید، نقاط و مناطق حادثه‌خیز و محل وقوع حوادث غرق‌شدگی در منابع، مجاری و کانال‌های انتقال آب این شهرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات انجام‌شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در زمینه نصب و اعلام هشدار‌های ایمنی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی درخصوص ممنوعیت شنا و ضرورت خودداری از نزدیک شدن به مجاری آبی، ارزیابی شد.

همچنین در جلسات مشترک با مدیران امور منابع آب شهرستان‌های مذکور، دلایل و عوامل مؤثر در وقوع حوادث غرق‌شدگی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و راهکار‌ها و پیشنهاد‌های لازم با هدف ارتقای اقدامات ایمنی، بهبود شرایط و کاهش حوادث غرق‌شدگی در منابع و تأسیسات آبی ارائه شد.