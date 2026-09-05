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۱۸۲ میلیون کیلوواتساعت برق و ۱۵ هزار تن هیدروکربوری امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ روی تابلو میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در عرضههای روزانه بورس انرژی ایران ، مجموعاً ۱۵ هزار و ۹۱۳ تن هیدروکربوری در بازار فیزیکی عرضه شد که از این میزان، ۱۲ هزار و ۹۱۳ تن در رینگ داخلی و ۳ هزار تن در رینگ بینالملل قرار داشت.
همچنین در بازار برق، در مجموع ۱۸۲ میلیون و ۸۳۲ هزار کیلوواتساعت برق عرضه شد که شامل ۱۰۸ میلیون کیلوواتساعت برق عادی، ۱۰ میلیون و ۴۴۰ هزار کیلوواتساعت برق سبز و ۶۶ میلیون و ۳۹۲ هزار کیلوواتساعت برق آزاد بود.