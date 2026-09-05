بازار مصالح ساختمانی امروز (۱۴ شهریور ۱۴۰۵) با ثبات قیمت سیمان، تیرآهن و میلگرد همراه بود و نرخ انواع این محصولات تغییری در مقایسه با روز‌های گذشته نداشت.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی کرمان(تیپ ۲)عمده با قیمت ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۲۸۹ هزار خرید و فروش می‌شود.

همچنین، سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی تهران نیز با نرخ ۲۵۳ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شوند.

در بازار تیرآهن، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۰۰ هزار و ۹۵۰ تومان معامله می‌شود و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان نیز ۱۰۲ هزار و ۷۶۰ تومان قیمت دارد.

تیرآهن ۱۴ ظفربناب با قیمت ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان، تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۸۶ هزار و ۵۵ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان به فروش می‌رسد.

همچنین تیرآهن ۱۴ کرمانشاه با قیمت ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با نرخ ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان معامله می‌شود.

در بازار میلگرد نیز میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۸۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. میلگرد ۱۴ آجدار A۳ ذوب‌آهن با قیمت ۸۰ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۷۵ هزار و ۲۲۹ تومان معامله می‌شوند.

میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویرکاشان ۷۷ هزار و ۶۴ تومان و میلگرد ۱۲ ساده A۱ نوین متین ۷۶ هزار و ۱۶۷ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با قیمت ۷۷ هزار و ۷۳۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۷۹ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ظفربناب ۷۷ هزار و ۳۶۰ تومان خرید و فروش می‌شوند.

همچنین میلگرد ۱۴ آجدار بافق یزد با نرخ ۷۸ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۸ ساده A۱ آیین صنعت با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان به فروش می‌رسد.