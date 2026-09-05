پخش زنده
امروز: -
استفاده غیرقانونی از دستگاههای استخراج رمزارز در یک مجتمع مسکونی واقع در شهرک گلستان بجنورد، منجر به وقوع حریق در بخش تأسیسات برق و قطع کامل جریان برق ۱۲ واحد مسکونی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، استفاده غیرقانونی از دستگاههای ماینر در یک مجتمع مسکونی در شهرک گلستان بجنورد، به دلیل مصرف بالای انرژی و عدم تناسب با شبکه برق خانگی، موجب اضافهبار و آتشسوزی در تأسیسات برق ساختمان شد.
روابط عمومی سازمان آتشنشانی بجنورد اعلام کرد: نیروهای آتشنشانی با اقدام سریع، شعلههای آتش را مهار کردند و خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت.
شرکت توزیع برق خراسان شمالی هشدار داد: سیمکشی اماکن مسکونی تحمل جریان مصرفی ماینرها را ندارد و این اقدام خطر آتشسوزی و تهدید جان شهروندان را به همراه دارد.
بر اساس اعلام کارشناسان، وصل مجدد برق این ۱۲ واحد منوط به تعویض کابلهای آسیبدیده است و پرونده تخلف مالک برای رسیدگی قضایی ارجاع شد.