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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

سازمان هواشناسی برای ارتفاعات البرز مرکزی و مناطقی از جنوب‌شرق کشور رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۴- ۰۹:۱۴
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، دمای هوا
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