به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از شناسایی و دستگیری موبایل‌قاپ‌هایی خبر داد که در چند شهر بزرگ استان اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان می‌کردند و تاکنون به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تلفن همراه با شیوه مشابه در شهر‌های مختلف استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی عاملان این سرقت‌ها آغاز شد.

وی افزود: کارآگاهان با بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، هویت متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، آنان را در عملیاتی دستگیر کردند.

خورشاد ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی به ۲۰ فقره موبایل‌قاپی در چند شهر بزرگ مازندران اعتراف کردند و در بازرسی‌های انجام‌شده نیز تعدادی گوشی تلفن همراه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

وی از شهروندان خواست هنگام استفاده از تلفن همراه در معابر، به‌ویژه نقاط پرتردد، توجه بیشتری به اطراف داشته باشند و از در دست گرفتن تلفن همراه در حاشیه خیابان‌ها خودداری کنند.