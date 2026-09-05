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معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: آذربایجان غربی نخستین استانی است که طرح اجرای زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و با تمرکز بر محصول سیب در آن اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در سفر به آذربایجان غربی در بازدید از نمایشگاه محصولات و دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجانغربی با اشاره به این که این استان به عنوان استان پایلوت برای اجرای زنجیره ارزش در کشور انتخاب شده است گفت: آذربایجان غربی نخستین استانی است که اجرای زنجیره ارزش در آن اجرا میشود که با توجه به ظرفیت استان در بخش کشاورزی این بخش برای اجرای زنجیره ارزش با تمرکز بر محصول سیب انتخاب شده است.
حسین افشین با تاکید بر این که اجرای این طرح از سال گذشته در آذربایجان غربی شروع شده است افزود: با اجرای این طرح حمایتهای علمی و دانش بنیان به صورت زنجیرهای انجام خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: با توجه به دومین ظرفیت استان در بخش معدن، اجرای زنجیره ارزش معدن به عنوان دومین زنجیره ارزش در این استان انتخاب شده است.
در آذربایجان غربی ۱۱۳ شرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند که این استان از لحلظ تعداد شرکتهای دانش بنیان رتبه ۱۶ کشوری را دارد.