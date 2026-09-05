به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اداره خدمات موتوری معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کاشان با اشاره به اینکه پل یحیی‌آباد در جریان حمله موشکی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی آسیب جدی دیده و تخریب شده بود، گفت: با توجه به اهمیت پل یحیی‌آباد به عنوان یکی از مسیر‌های اصلی عبور آب و سیلاب و همچنین وجود نخاله‌های باقی‌مانده از مراحل بازسازی این پل، گروه عملیات اداره خدمات موتوری شهرداری کاشان با استقرار ماشین‌آلات سنگین شامل بیل مکانیکی و کامیون‌ها، در محل مستقر شده‌اند.

حسین طاهرنژاد افزود: هدف از این اقدام، رفع انسداد مسیر رودخانه، پاکسازی کامل دو طرف پل آبرو از نخاله‌های ساختمانی و تسهیل جریان آب در مواقع بحرانی است.

درروز هجدهم فروردین، دشمن متجاوز آمریکایی صهیونی به پل راه آهن یحیی آباد در شهرستان کاشان حمله کرد که علاوه بر تخریب پل، ۲ شهروند شهید و ۳ شهروند مجروح شدند.