معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ترافیک پرحجم و سنگین در شماری از بزرگراه‌ها و معابر اصلی تهران گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران، گفت: در مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدراز بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی افزود:در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد شاهد بار ترافیک پر حجم و سنگینی هستیم.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه ترافیک سنگین گزارش است.

وی گفت: موتورسواران با رعایت قوانین، انتخاب مسیر‌های مجاز، پرهیز از ورود به خطوط ویژه و توجه جدی به حقوق سایر کاربران ترافیکی می‌توانند سهم مهمی در کاهش ترافیک و افزایش ایمنی معابر پایتخت داشته باشند چراکه خط ویژه مسیر عبور مجاز موتورسیکلت نیست.