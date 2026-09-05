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دانشگاه افسری نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران از طریق آزمون سراسری و اختصاصی استخدام می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،دانشگاه افسری نیروی دریایی راهبردی ارتش از طریق کنکور سراسری ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی و همچنین درجهداری از داوطلبان مرد فارغالتحصیل یا مشغول به تحصیل در پایه دوازدهم رشتههای نظری، فنی و حرفهای و کاردانش استخدام می کند.
علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاع از شرایط پذیرش به کانال دریادلان استان در پیام رسان ایتا به آدرس NavyTabriz@ مراجعه و یا به دفتر نمایندگی نیروی دریایی ارتش مستقر در تبریز، جنب بیمارستان امیرالمومنین امام علی(علیه السلام) ارتش مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۵۴۱۴۱۳۶ تماس حاصل کنند.