\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u00a0\u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0648\u0628\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0646\u062c\u0634\u060c \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0634 \u0648 \u0641\u0627\u0631\u063a \u0627\u0644\u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc azmoon.org \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f.