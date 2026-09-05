به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو ۶۰ امتیازی جایزه بزرگ (گرندپری) موجو کره جنوبی از بامداد امروز شنبه (۱۴ شهریور) به وقت تهران آغاز شد و ایران با هدایت پیام خانلرخانی در نخستین روز این مسابقات دو نماینده در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم مردان داشت.

ابوالفضل زندی در نخستین مبارزه خود مقابل حمدی از عربستان به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا راهی دور دوم شود. نماینده ایران در این مرحله مقابل بائه جون‌سه‌ئو از کره جنوبی، قهرمان دو دوره جهان و دو دوره آسیا، قرار گرفت و با نتیجه ۲ به یک مغلوب شد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

مهدی رزمیان دیگر نماینده ایران در این وزن نیز رقابت‌های خود را با پیروزی آغاز کرد. او در دور نخست با نتیجه ۲ به یک پان کوئه‌آن از چین تایپه را شکست داد و به دور دوم راه یافت. رزمیان در این مرحله مقابل جوزپ تسکرا از کرواسی قرار گرفت و با نتیجه ۲ به یک شکست خورد تا پرونده حضور او نیز در این رقابت‌ها بسته شود.

به این ترتیب، هر دو نماینده ایران در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم با یک پیروزی و یک شکست، به کار خود در روز نخست جایزه بزرگ موجو پایان دادند.

رقابت‌های تکواندو جایزه بزرگ موجو تا دوشنبه ادامه دارد و بامداد فردا دو نماینده دیگر ایران در بخش مردان و تنها نماینده کشورمان در بخش زنان به مصاف رقبای خود می‌روند.