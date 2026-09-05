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در پرواز شماره ۳۴۹۷ هواپیمایی ایرانایر، از مشهد به تهران، آنچه از مسافران شنیده میشود، از تأخیر طولانی حکایت دارد. نقص فنی هواپیما و ناتوانی شرکت هما در تأمین پرواز جایگزین، باعث شد تا مسافران در فرودگاه با وضعیت دشواری روبهرو شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ هرچند مسئولان شرکت هما با عذرخواهی، از جبران خسارت و پذیرایی از مسافران خبر دادهاند، اما گزارشهای رسیده نشان میدهد که مدیریت این بحران چندان مطلوب نبوده و بخش زیادی از مسافران، در نهایت با استفاده از ظرفیت پروازهای سایر شرکتهای هواپیمایی، به مقصد تهران بازگشتهاند.
خبرگزاری صدا و سیما در حال پیگیری مستمر این موضوع است تا با ارسال پاسخنامه رسمی از سوی روابط عمومی هواپیمایی ایرانایر، جزئیات دقیقتری را به اطلاع برسانیم.