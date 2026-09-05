تیم فوتسال گهرزمین سیرجان در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر کشور، موفق شد در دیدار خانگی خود مقابل پالایش نفت اصفهان، با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی دست یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان تیم فوتسال گهرزمین سیرجان در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر کشور، موفق شد در دیدار خانگی خود مقابل پالایش نفت اصفهان، با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی دست یابد.

در این دیدار که در سالن امام علی سیرجان برگزار شد، تیم گهرزمین با گل‌های حسین طیبی، امیررضا کهزادی، امیرحسین غلامی و مهدی مهدی‌خانی، تیم پالایش نفت اصفهان را شکست داد و ۳ امتیاز این دیدار را از آن خود کرد.

حمید بیغم، سرمربی تیم گهرزمین در نشست خبری پس از پایان مسابقه، ضمن تبریک این پیروزی به مردم شهرستان سیرجان، از حمایت گسترده هواداران قدردانی کرد.



وی اظهار داشت: حضور پرشور تماشاگران که از نیم ساعت پیش سالن را پر کرده بودند، نقش مهمی در این پیروزی داشت. بازیکنان من با تلاش مضاعف و فراتر از انتظارات، تلاش خود را برای کسب نتیجه به نمایش گذاشتند.

سرمربی گهرزمین همچنین به ویژگی‌های تاکتیکی تیم خود اشاره کرد و گفت: قابلیت تعویض سریع بازیکنان، از نقاط قوت اصلی تیم ما در این مسابقه بود که به حفظ روند رو به جلو کمک می‌کند.

تیم گهرزمین سیرجان با کسب ۷ امتیاز از ۳ بازی انجام شده، در رده چهارم جدول لیگ برتر قرار گرفته است.