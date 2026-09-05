سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای، زمان دریافت کارت، نحوه رفع نقص احتمالی و ضوابط برگزاری آزمون مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵، از دوشنبه ۱۶ شهریور بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org قرار می‌گیرد. داوطلبان موظف‌اند با مراجعه به این سایت و با استفاده از اطلاعات هویتی و ثبت‌نامی، نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.

داوطلبان شرکت در آزمون، منحصراً از ۱۶ شهریور تا ۲۰ شهریور فرصت دارند تا با مراجعه به درگاه سازمان سنجش، کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند. همراه داشتن پرینت این کارت، به همراه اصل کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار برای حضور در حوزه امتحانی الزامی است.

داوطلبان در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات شناسنامه‌ای، باید به ادارات ثبت‌احوال منطقه خود مراجعه کنند. برای اصلاح مغایرت‌های مربوط به سوابق تحصیلی، معدل یا سایر موارد فنی، داوطلبان می‌توانند حداکثر تا ۲۰ شهریورماه از طریق بخش «ویرایش اطلاعات» در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.

رفع نقص: حوزه‌های رفع نقص در تاریخ ۱۹ شهریورماه (از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۷) فعال خواهند بود تا به مشکلات داوطلبان (مانند نقص در عکس یا ناخوانا بودن کارت) رسیدگی کنند.

ممنوعیت‌های همراهی: ورود داوطلبان به جلسه آزمون پس از ساعت ۷ صبح (زمان بسته شدن درب‌های ورودی) ممنوع است. همچنین، همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی، ساعت هوشمند، تلفن همراه و یا هرگونه وسیله غیرمجاز دیگر، طبق قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، منجر به محرومیت از آزمون خواهد شد.

رشته‌های بدون آزمون: پذیرش در مجموعه‌هایی که بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) هستند، کارت ورود به جلسه نخواهند داشت. داوطلبان این رشته‌ها تا ۲۱ شهریورماه برای ثبت‌نام یا ویرایش اطلاعات فرصت دارند.

پرسشنامه ارزیابی: تمام داوطلبان می‌توانند از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ شهریوربا تکمیل پرسشنامه ارزیابی حوزه برگزاری آزمون، سازمان سنجش را در بهبود کیفیت حوزه‌ها یاری کنند.

سازمان سنجش به داوطلبان اکیداً توصیه کرد که برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری، تنها از درگاه رسمی این سازمان به نشانی sanjesh.org اخبار و اطلاعات را پیگیری کرده و از در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی و حساب کاربری خود به افراد یا مؤسسات غیرمجاز جداً خودداری کنند.

آزمون رشته‌های «با آزمون» جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

دریافت جدول شماره ۱ – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵

دریافت جدول شماره ۲- آدرس محل رفع نقص کارت شرکت درآزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵