به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: از ۷ تا ۱۳ شهریور در مجموع ۲۶ هزار و ۱۸۷ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد.

وی افزود: در پی این مأموریت‌ها ۶هزار و ۴۵۳ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱هزار و ۶۸۱ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

به گفته رئیس اورژانس تهران در این مدت ۵۷هزار و ۲۴۹ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع مأموریت‌های ثبت شده در هفته گذشته، ۴هزار و ۵۹۳ مورد حوادث ترافیکی بوده است تصریح کرد: حوادث ترافیکی ۱۷.۵ درصد از کل ماموریت ها را به خود اختصاص داده است.

توکلی ادامه داد: ۲۱هزار و ۵۹۴ مورد یعنی ۸۲.۵ درصد از کل ماموریت ها حوادث غیر ترافیکی بوده است.

وی گفت» در یک هفته گذشته اورژانس هوایی ۹ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.