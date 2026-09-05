درخشش ۹ فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در جشنوارههای ملی
۹ فرهنگی دوره ابتدایی کهگیلویه و بویراحمد با کسب رتبههای اول تا سوم کشوری در جشنوارههای ملی خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ۹ فرهنگی دوره ابتدایی استان با کسب رتبههای اول تا سوم کشوری در جشنوارههای ملی «افقهای نو در تدریس، مهارتآموزی و فناوری»، توانمندی و ظرفیت بالای معلمان این استان در عرصه آموزشهای نوین، مهارتمحوری و فناوری را به نمایش گذاشتند.معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گفت: جشنوارههای ملی «افقهای نو در تدریس، مهارتآموزی و فناوری» با هدف شناسایی و ترویج تجربههای موفق آموزشی، توسعه روشهای نوین تدریس، تقویت مهارتآموزی و بهرهگیری هدفمند از فناوریهای نوین برگزار شدهاند.
میلاد نوشادی افزود: در جشنواره «اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری»، الهه حسینزاده رتبه نخست، ناهید عبدیپور مهریان رتبه دوم و پوریا رحمتزاده مقدم رتبه سوم کشوری را کسب کردند.
نوشادی ادامه داد: در جشنواره «هر پایه، یک مهارت» نیز خدیجه پیروزه رتبه نخست، مریم حسینی منفرد رتبه دوم و نجمه اخلاصی رتبه سوم کشوری را به دست آوردند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در جشنواره «سواد دیجیتال و هوش مصنوعی» نیز مدینه رفیعی رتبه نخست، مرضیه محمدی رتبه دوم و صدیقه زاهد رتبه سوم کشوری را از آن خود کردند.