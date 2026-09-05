پخش زنده
امروز: -
سه حادثه رانندگی در جادههای استان فارس، یک کشته و ۱۵ زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: در بیست و چهار ساعت گذشته این سوانح در جادههای شیراز، سپیدان و داریان رخ داد و نیروهای امدادی بلافاصله پس از آگاهی از این رویدادها به یاری آسیبدیدگان شتافتند.
بر اساس این گزارش، در جاده شیراز به کیانآباد، نرسیده به پیچ شاپورجان، برخورد یک دستگاه نیسان وانت با یک موتورسیکلت به جان باختن راکب ۴۰ ساله موتورسیکلت انجامید.
در این سانحه، یک کودک ۱۰ ساله نیز آسیب دید که پس از رسیدگیهای نخستین در محل، برای ادامه درمان به بیمارستان نمازی شیراز فرستاده شد. برای یاریرسانی به آسیبدیدگان این حادثه، دو دستگاه آمبولانس به کار گرفته شد.
در حادثهای دیگر در جاده سپیدان به دوراهی سنگر، سه خودروی پراید، پژو ۴۰۵ و بیامو با هم برخورد کردند که منجر به زخمی شدن ۹ تن شد.
کارشناسان اورژانس پس از رسیدگیهای اولیه، دو تن از آسیبدیدگان را برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین سپیدان بردند و هفت تن دیگر بهصورت سرپایی در همان محل درمان شدند. دو دستگاه آمبولانس نیز برای امدادرسانی به این سانحه فرستاده شد.
همچنین، واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در جاده داریان به شیراز (۱۵ کیلومتری شیراز)، پنج زخمی در پی داشت که همگی بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. یک دستگاه آمبولانس برای یاریرسانی به این حادثه به محل اعزام شد.