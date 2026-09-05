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مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از صدور ۱۳ هزار و ۶۱۴ برگ سند مالکیت روستایی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اقبال با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مستندسازی و حدنگاری (کاداستر) گفت: تثبیت مالکیت، ساماندهی بافتهای روستایی و تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگی هوشمند، از مهمترین اقدامات این حوزه بوده است.
وی افزود: صدور اسناد مالکیت علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی برای مردم و کاهش اختلافات ملکی، زمینه استفاده از تسهیلات بانکی و مشارکت در طرحهای تولیدی و گردشگری روستایی را فراهم میکند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد همچنین از صدور یک هزار و ۱۳۰ سند مالکیت شهری در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت خبر داد.
وی گفت: در پنج ماهه نخست امسال نیز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ سند مالکیت روستایی صادر و به مالکان تحویل شده است.