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نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از پیگیری رفع موانع تولید این مجموعه و مشکل تسهیلات خرید تراکتور برای کشاورزان در مجلس و دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا نوین در جریان بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، با اشاره به سابقه این مجموعه اظهار کرد: گروه صنعتی تراکتورسازی ایران یکی از صنایع مادر و راهبردی کشور و از حلقههای مهم زنجیره امنیت غذایی است و بهعنوان یک تبریزی به این صنعت افتخار میکنم و حتی در دوران دفاع مقدس و در مهندسی رزمی، از تراکتورها و بیلبکهوهای تولیدی این کارخانه در مناطق رملی، باتلاقی و عملیاتی استفاده میکردیم.
وی با اشاره به پیشرفتهای تراکتورسازی طی سالهای اخیر در مباحثی مانند خودکفایی، افزایش تولید، سرمایهگذاریهای جدید، توسعه فناوری، تولید محصولات جدید و رشد درآمدهای ارزی را قابل توجه دانست و افزود: در شرایط دشوار امروز، ادامه تولید و سرمایهگذاری در این مجموعه حاصل روحیه جهادی مدیران، متخصصان، کارگران و کارکنان تراکتورسازی است.
نوین با اشاره به توسعه خطوط تولید و محصولات جدید در تراکتورسازی گفت: اقدامات انجامشده در زمینه فناوری و تولید تراکتورهای قدرتمند و بهروز، مسیر رو به رشدی را برای این مجموعه ایجاد کرده و تداوم این سرمایهگذاریها میتواند جایگاه تراکتورسازی را در بازارهای داخلی و جهانی بیش از پیش تقویت کند.
وی با تأکید بر نقش تراکتورسازی در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: تراکتور ابزار اصلی کشاورز برای تولید است و تقویت این صنعت در واقع تقویت زنجیره امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اقدامات انجامشده در تراکتورسازی برای تولید محصولات متناسب با نیاز کشاورزان و توسعه تراکتورهای جدید و قدرتمند افزود: این مسیر، زمینهساز توسعه کشاورزی مکانیزه و افزایش توان تولید داخل است و تداوم آن میتواند حضور تراکتورسازی را در بازارهای جهانی تقویت کند.
وی یکی از مهمترین مسائل مطرحشده را مشکل تأمین تسهیلات خرید تراکتور برای کشاورزان عنوان کرد و گفت: این موضوع یک مشکل ملی است و در سفر رئیسجمهور به آذربایجان شرقی، آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به مشکلات و ناترازیهای بانک کشاورزی در تأمین تسهیلات افزود: لازم است وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی کشور برای تقویت منابع بانک کشاورزی و رفع این مشکل اقدام کنند و اگر این بانک بهتنهایی توان تأمین منابع را ندارد، سازوکار دیگری برای تأمین مالی کشاورزان پیشبینی شود.
علیرضا نوین همچنین از پیگیری رفع موانع تولید، مسائل ارزی و سهم ارزی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در سفر رئیسجمهور به استان خبر داد و گفت: موضوعات مطرحشده درباره این مجموعه را در سطح دولت پیگیری خواهیم کرد تا زمینه برای ادامه توسعه، سرمایهگذاری و افزایش تولید فراهم شود.
وی با اشاره به توسعه مجموعه و افزایش اشتغال در تراکتورسازی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر حدود ۲ هزار نفر به نیروی انسانی مجموعه اضافه شده و توسعه کارخانهها و شرکتهای آن نیز در حال انجام است و تلاش خواهیم کرد این روند ادامه پیدا کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در خانه ملت تأکید کرد: مجلس در کنار کشاورزان و تولیدکنندگان، موضوعاتی همچون تسهیلات خرید تراکتور، رفع مشکلات تحویل تراکتورها و رفع موانع تولید را پیگیری خواهد کرد تا گروه صنعتی تراکتورسازی ایران بهعنوان یک صنعت مادر و راهبردی، با فناوری روز و استانداردهای جهانی، قدرتمندتر از گذشته به مسیر خود ادامه دهد.