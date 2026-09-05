هفته‌های پایانی شهریور و هفته‌های اول و دوم مهرماه بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا است تا بدن فرصت کافی برای ایجاد پاسخ ایمنی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سالمندان، زنان باردار، کودکان زیر ۵ سال، افراد دارای بیماری‌های مزمن، بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی، افراد دارای بیماری‌های متابولیک مانند دیابت و کارکنان نظام سلامت که تماس بیشتری با بیماران دارند، باید واکسیناسیون آنفولانزا را جدی بگیرند.

پژمان عقدک با بیان اینکه بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا پیش از افزایش موارد بیماری در فصل سرماست، افزود: اگر فردی در این زمان موفق به تهیه واکسن نشد، نباید تزریق آن را به تأخیر بیندازد و هر زمان که به واکسن دسترسی پیدا کرد، بهتر است از فواید آن بهره‌مند شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: آنفولانزا یک بیماری ویروسی دستگاه تنفسی است که در بسیاری از افراد به شکل یک بیماری چندروزه با علائمی مانند تب، بدن‌درد، گلودرد و سردرد بروز می‌کند، اما در برخی افراد می‌تواند عوارض جدی مانند ذات‌الریه ایجاد کند، بیماری‌های زمینه‌ای قلبی و ریوی را تشدید کند و موجب بستری شدن در بیمارستان و حتی مرگ شود.

عقدک گفت: تزریق واکسن به این معنا نیست که فرد دیگر به آنفولانزا مبتلا نمی‌شود، اما می‌تواند احتمال ابتلا و به‌ویژه خطر بیماری شدید را کاهش دهد و احتمال بستری شدن و بروز عوارض ناشی از آنفولانزا را به میزان قابل توجهی کم کند.

وی افزود: واکسن باعث ابتلا به بیماری آنفولانزا نمی‌شود، اما ممکن است فرد پس از تزریق با عوارض موضعی مانند درد، قرمزی و تورم محل تزریق یا علائمی مانند تب، خستگی و سردرد مواجه شود.