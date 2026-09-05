مسابقات انتخابی کشتی پهلوانی جوانان خراسان رضوی پس از حدود سه دهه، به میزبانی قوچان برگزار شد.

.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این رقابت‌ها نزدیک به ۸۰ کشتی‌گیر از ۱۰ تیم شهرستان‌های خراسان رضوی در اوزان مختلف با یکدیگر رقابت کردند.

در پایان، در رده‌بندی تیمی، چناران با ۱۱۰ امتیاز اول شد، قوچان با ۹۰ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و مشهد با ۸۰ امتیاز سوم شد.

نفرات برتر هر وزن نیز به عنوان نمایندگان خراسان رضوی در مسابقات کشوری کشتی پهلوانی انتخاب شدند.

در حاشیه این مسابقات، از جمعی از پیشکسوتان کشتی پهلوانی قوچان که سال‌ها در ترویج فرهنگ پهلوانی و این رشته ورزشی نقش داشته‌اند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

همچنین در پایان، نفرات اول تا سوم اوزان مختلف با حضور فرماندار قوچان و رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان، مدال و لوح قهرمانی دریافت کردند.

فرماندار قوچان در این مراسم با اشاره به پیشینه این شهرستان در ورزش‌های پهلوانی، بر حمایت از استعداد‌های جوان و استفاده از ظرفیت پیشکسوتان تأکید کرد و برگزاری دوباره این مسابقات پس از سه دهه را فرصتی برای احیای کشتی پهلوانی قوچان دانست.

وی ابراز امیدواری کرد این رویداد، سرآغاز تولدی دوباره برای کشتی پهلوانی شهرستان قوچان و زمینه‌ساز معرفی استعداد‌های جدید در سطح استان و کشور باشد.